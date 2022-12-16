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EUobserver: ЕС выведет из-под санкций ряд российских предпринимателей

10:41
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Это касается бизнеса, связанного с удобрениями

Европейский союз предоставит санкционные послабления для ряда российских предпринимателей, связанных со сферой удобрений. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказали информированные дипломатические источники.
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

Как отмечает EUobserver, из-под санкций будет выведен Андрея Мельниченко и его жена, Андрей Гурьев, Вячеслав Моше Кантор, Дмитрий Мазепин и Вадим Мошкович.

Предполагается, что в рамках этих послаблений отдельные члены ЕС смогут размораживать средства указанных бизнесменов, "если они необходимы для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку". Однако для такого шага потребуется предварительная консультация с Еврокомиссией.

Ранее источники сообщали, что Евросоюз не мог согласовать девятый пакет антироссийских санкций из-за разногласий между членами интеграционного объединения вокруг санкций относительно удобрений.

Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что задержка с утверждением нового санкционного пакета была вызвана опасениями в отношении продовольственной безопасности.

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