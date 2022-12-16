В Росавиации рассказали о работе аэропортов Москвы на фоне снегопада

Есть небольшие задержки

Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия.

Об этом сообщили в Росавиации в пятницу, 16 декабря. "Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", - передает сообщение ТАСС.

Есть незначительные задержки рейсов, но они связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку самолетов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание", на 10:20 по московскому времени в аэропорту "Домодедово" задержаны 11 рейсов и 4 отменены, во "Внуково" - 6 задержаны и 13 отменены, в "Шереметьево" - 8 задержаны и 11 отменены.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"