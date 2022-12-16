В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

В крупных городах пропало электричество
В ряде областей и городов Украины прогремели взрывы, есть проблемы с энергоснабжением.
Об этом утром в пятницу написали местные власти и СМИ. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Взрывы зафиксированы в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Николаевской области, Днепре и Днепропетровской области.
Харьков полностью остался без света, наблюдаются проблемы со связью. В Полтаве нет энергоснабжения, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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