В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

В крупных городах пропало электричество

В ряде областей и городов Украины прогремели взрывы, есть проблемы с энергоснабжением.

Об этом утром в пятницу написали местные власти и СМИ. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Взрывы зафиксированы в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Николаевской области, Днепре и Днепропетровской области.

Харьков полностью остался без света, наблюдаются проблемы со связью. В Полтаве нет энергоснабжения, передает РИА Новости.

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