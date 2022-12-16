Лондон объяснил невозможность исключения России из ООН

Россия сама заблокирует свое исключение

Исключить Россию из ООН или из Совета Безопасности ООН не удастся с учетом процедуры, разрешающей российской делегации наложить на такое решение право вето. Об этом рассказал государственный министр Великобритании по делам Европы Лео Доэрти.

Политик отметил, что для приостановления членства государства — члена ООН или исключения его из организации требуется, чтобы по рекомендации Совета Безопасности ООН Генеральная Ассамблея приняла соответствующее решение.

Однако если в Совбезе и наберется девять голосов, необходимых для такой рекомендации, Россия как постоянный член организации и обладатель права вето может блокировать соответствующее решение, предупредил Доэрти.

Кроме того, статусом постоянного члена Совбеза и, соответственно, правом вето обладает также Китай, заявляющий о сближении с Россией, сообщает RT.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжит развитие, несмотря ни на какое внешнее давление, и при этом никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии. Для этого необходимо вывести на новый уровень взаимодействие с партнерами за рубежом, искать более перспективных партнеров и переориентировать поставки энергетических ресурсов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"