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Лондон объяснил невозможность исключения России из ООН

11:02
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Россия сама заблокирует свое исключение

Исключить Россию из ООН или из Совета Безопасности ООН не удастся с учетом процедуры, разрешающей российской делегации наложить на такое решение право вето. Об этом рассказал государственный министр Великобритании по делам Европы Лео Доэрти.
МИД опроверг обсуждение исключения России из G20

Политик отметил, что для приостановления членства государства — члена ООН или исключения его из организации требуется, чтобы по рекомендации Совета Безопасности ООН Генеральная Ассамблея приняла соответствующее решение.

Однако если в Совбезе и наберется девять голосов, необходимых для такой рекомендации, Россия как постоянный член организации и обладатель права вето может блокировать соответствующее решение, предупредил Доэрти.

Кроме того, статусом постоянного члена Совбеза и, соответственно, правом вето обладает также Китай, заявляющий о сближении с Россией, сообщает RT.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжит развитие, несмотря ни на какое внешнее давление, и при этом никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии. Для этого необходимо вывести на новый уровень взаимодействие с партнерами за рубежом, искать более перспективных партнеров и переориентировать поставки энергетических ресурсов.

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