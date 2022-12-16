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Сугробы в Москве выросли до январского уровня

11:19
  • пятница
  • 16 декабря 2022

В столице несколько дней продолжались снегопады

В Москве сугробы выросли до 22 см. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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Метеоролог сообщил в своем Telegram-канале, что закончившийся утром снегопад принес за прошедшие сутки в столицу еще 5 мм осадков. Высота образовавшегося в Москве снежного покрова по климату характерна для конца первой пятидневки января.

В Московской области больше всего осадков выпало в Павловском Посаде и Черустях — более 7 мм. В результате высота снежного покрова в Черустях достигла 30 см, в Клину — 28 см, рассказал Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москве температура начнет снижаться уже в воскресенье. Днем и ночью ожидается 7-12 градусов мороза, а в понедельник ночью столбики термометров опустятся уже до 15-16 градусов ниже нуля. Во вторник днем будет уже до минус 10 градусов, а ночью — около 17 градусов мороза.

Однако, несмотря на значительное похолодание, погода будет приятной — много солнца, высокие сугробы, отсутствие осадков, пообещал Вильфанд.

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