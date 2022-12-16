Поезда Кольцевой линии метро временно запустят только в одну сторону

Ограничение будет действовать 2-7 января

Поезда на Кольцевой линии метро Москвы с 2 по 7 января будут поочередно ходить только в одну сторону.

Это необходимо, чтобы обновить инфраструктуру, отвечающую за безопасность и управление движением поездов.

2 – 4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, а 5 – 7 января – по часовой стрелке, уточнили в департаменте транспорта.

"Приносим извинения за неудобства. Все станции Кольцевой линии будут открыты, пересадки продолжат работать", –добавили в ведомстве.

Москвичам и гостям столицы в эти дни следует выбирать альтернативные маршруты: радиальные линии, МЦК, БКЛ, МЦД и круглосуточный автобусный маршрут Б, который проходит по Садовому кольцу.

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