В России с коронавирусом госпитализировали 1400 человек

Скончались 59 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1400 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 8451 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 7393 человека, скончались 59 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2131 заболевшего коронавирусом, из них госпитализированы только 156. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1098 человек, в Московской области – 211.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21701321 случай заболевания, зарегистрирован 392891 летальный исход.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"