МИД России пригрозил поставить под вопрос смысл зерновой сделки

Москва настаивает на коррективах

Большая часть продовольствия с Украины в рамках зерновой сделки продолжает идти в развитые страны, Западу надо прекратить лицемерить. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел, опубликованном в пятницу, 16 декабря.

Москва также отметила, что задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не будут внесены коррективы. При этом МИД России подтвердил, что подвижки в вопросе экспорта российского продовольствия в нуждающиеся страны начались.

Российская сторона не просит о снятии санкций, однако намерена добиваться реализации договоренностей о разблокировке сельскохозяйственного экспорта, в том числе с участием Россельхозбанка, цитирует заявление внешнеполитического ведомства ТАСС.

Зерновая сделка была заключена в июле представителями России, Украины, Турции и ООН. Соглашение должно было действовать до ноября, однако из-за невыполнения пунктов, касавшихся экспорта российской сельскохозяйственной продукции, Москва приостанавливала действие сделки и предупредила о намерении отказаться от ее продления. После этого сторонам удалось достичь компромисса, Россия возобновила действие договоренностей.

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