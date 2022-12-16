"Снежное светопреставление" ждет Центральную Россию в выходные

Ожидаются снегопады, метели и снежные заносы

В выходные 17 и 18 декабря жителей Центральной России ждет "снежное светопреставление", высота сугробов в столице может увеличиться до 30 см. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как заявил метеоролог в своем Telegram-канале, "гигантские февральские сугробы" образуются в связи с выходом на Русскую равнину средиземноморского циклона, снеговые тучи которого начнут накрывать столицу в середине ночи с пятницы на субботу. Снег будет валить практически без перерыва субботу и воскресенье.

В результате за предстоящие выходные на Москву обрушится 15-20 мм осадков, что составляет примерно треть месячной нормы. При этом сугробы в столице в субботу вырастут с 22 до 26 см, а в воскресенье — на 30 см.

При этом на дорогах ожидаются снежные заносы и накаты, а также метель. Видимость будет ухудшаться до 1-3 км, поэтому от поездок на личном транспорте рекомендуется воздержаться.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что к утру 16 декабря в Москве сугробы выросли до 22 см. Высота образовавшегося в столице снежного покрова по климату характерна для конца первой пятидневки января.

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