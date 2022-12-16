Медведев объяснил, что считается законными военными целями

В ходе конфликта с Украиной этот вопрос трактуется по-разному

Cуществуют "правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут свое начало еще в сакральных источниках". Такое заявление в пятницу, 16 декабря, сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик написал в своем Telegram-канале, что в рамках конфликта с Украиной вопрос о легальных военных целях трактуется по-разному. Медведев напомнил пять пунктов jus in bello.

В числе законных целей замглавы Совбеза назвал "военно-политическое руководство страны-противника" и "вооруженные силы других стран, официально вступивших в войну, которые являются союзниками страны-противника, и расположенные на их территории объект".

Кроме того, по словам Медведева, к таким целях относятся "любые войска противника (законные комбатанты и незаконные комбатанты), которые официально не выведены из состава его вооруженных сил"; "любая военная и вспомогательная техника противника"; "любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил согласие с мнением Медведева о том, что системы Patriot в случае доставки их из США на Украину станут законной целью для российских военных. При этом чиновник призвал пока воздержаться от комментариев насчет вероятных поставок комплексов Patriot на Украину, поскольку пока "это все сообщения СМИ".

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