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Лукашенко назвал главную тему предстоящих переговоров с Путиным

12:40
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Российский лидер поедет в Белоруссию

Президенты России и Белоруссии на переговорах в Минске 19 декабря в первую очередь обсудят вопросы стратегии, особенно в экономической сфере. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказал глава белорусского государства Александр Лукашенко.
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Политик подтвердил, что также лидеры двух стран намерены говорить о военно-политической ситуации вокруг Белоруссии и России, "мы не уйдем от вопроса не только ВПК, но и будем говорить об обороноспособности, безопасности". Однако главной темой остается экономика.

Лукашенко также подчеркнул, что суверенитет и независимость Белоруссии незыблемы, при этом республика никогда не будет врагом России.

Говоря о реализации союзных программ, президент подчеркнул, что договоренность по ним была достигнута единожды и остается нерушимой. При этом ни в одной программе нет посягательства на суверенитет и независимость Белоруссии, цитирует Лукашенко БелТА.

Ранее в пресс-службе белорусского лидера рассказали, что Владимир Путин 19 декабря посетит Минск с рабочим визитом. Ожидается, что главы государств уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.

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