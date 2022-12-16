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Бочкарёв: На северо-востоке Москвы завершается строительство двух спортивных комплексов с бассейнами

12:21
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Оба бассейна скоро введут в эксплуатацию

На северо-востоке Москвы сразу два крупных спортивных объекта с бассейнами находятся в финальной стадии готовности, там началась комплексная проверка. Об этом в пятницу рассказал заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

"Специалисты оценят соответствие зданий проектной документации, качество внутренней отделки и работу инженерных систем", - сообщил Бочкарев. По его словам, оба бассейна могут ввести в эксплуатацию уже в начале 2023 года.

Один из спортивных объектов предназначен для учащихся Московского среднего специального училища олимпийского резерва №4 им. А. Я. Гомельского. Он расположен в районе Бибирево. В новом корпусе, помимо водной зоны, находятся тренажерный зал, а также зал для игровых видов спорта.

Второй спортобъект предназначен для студентов Колледжа по подготовке социальных работников и жителей Бутырского района. Он расположен на улице Большая Новодмитровская.

"Комплекс … обеспечит спортивную базу для студентов, а также станет объектом массового спорта шаговой доступности для всех жителей ближайших жилых кварталов", - отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

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