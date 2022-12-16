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Дворец бракосочетания открылся в Южном Бутове

15:09
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Здание осмотрел мэр столицы

Дворец бракосочетания и центр "Московского долголетия" открылись в столичном районе Южное Бутово. Оба учреждения разместились на месте долгостроя на улице Брусилова. Там сегодня побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый Дворец бракосочетания стал первым ЗАГСом, построенным в столице более чем за 35 лет. Помимо регистрации брака, здесь будут чествовать юбиляров супружеской жизни.

А центр "Московского долголетия" занимает помещения на первом и втором этажах новостройки. В этом же здании работают отделения центра социального обслуживания.

Всего в Москве сегодня одновременно открыты сразу 10 центров "Московского долголетия" в разных районах города.

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