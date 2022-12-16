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Почему туристы не могут вылететь из Москвы в Египет

15:03
  • пятница
  • 16 декабря 2022

О ситуации высказались эксперты

Около тысячи пассажиров несколько дней не могут вылететь из столичного аэропорта Внуково в Египет. В такой же ситуации оказались и те, кто не могут вернуться в Москву. Туристы пытаются получить объяснения у своих туроператоров и сотрудников авиакомпании. Что стало причиной сбоя, какие есть варианты решить вопрос и что советуют юристы?

Отпуск под угрозой. Рейсы из Москвы в Египет сначала задерживались, а потом их и вовсе отменили. Туристы - а они из самых разных российских городов - в аэропорту Внуково находятся уже больше суток.

Время вылета на табло переносилось шесть раз, и никакой дополнительной информации. Туристы пытались получить объяснения у своих туроператоров, сотрудников авиакомпании. Но тщетно.

Причина задержки и отмены рейсов, как объяснили в авиакомпании, в том, что Иордания закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Из-за так называемой "двойной регистрации" и отсутствия международных страховок, получить которые невозможно из-за санкций.

Зная об этом, авиакомпания должна была заранее начать поиск альтернативных маршрутов. Но, видимо, этого не случилось. Предложенный ею вариант через воздушное пространство Сирии в Росавиации сначала не одобрили. Поскольку оно не является безопасным. Что делать дальше, многие туристы пока просто не понимают.

Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной

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