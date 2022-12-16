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Москва включит анализ снимков искусственным интеллектом в тариф ОМС

15:10
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Использование алгоритмов ускоряет диагностику

Москва - первая в стране - включит анализ снимков искусственным интеллектом в тариф ОМС. Новый сервис уже доказал свою эффективность в рамках пилотного этапа проекта.

В ОМС услуга появится в следующем году. Для начала в тариф войдёт анализ маммографических снимков. В дальнейшем список будут расширяться. Главное - для жителей города эти исследования по-прежнему останутся бесплатными. А использование алгоритмов позволит ускорить диагностику. И повысить ее точность. Есть и другие нововведения.

"Со следующего года у нас на всей территории города стартует масштабная программа проактивного диспансерного наблюдения людей с тяжелыми хроническими заболеваниями", - рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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