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Роспотребнадзор ввел в Москве дополнительные меры из-за гриппа

15:11
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Персонал больниц и клиник должен носить маски

Ситуация с гриппом в Москве остается непростой. В связи с этим Роспотребнадзор ввел в столице дополнительные противоэпидемические меры.

Так, медицинским и образовательным организациям, крупным промышленным предприятиям, гостиницам, объектам транспорта, ресторанам и магазинам рекомендовали привить 75% персонала из группы риска.

Кроме того, персонал больниц и клиник должен носить маски, обеззараживать воздух в помещениях и проверять температуру на входе. Приостанавливать учебный процесс в школах рекомендуют, только если в учреждение заболели более 20% детей. Все эти меры должны помочь снизить распространение гриппа.

На текущий период в Москве привито почти 7,5 миллионов человек, что составляет около 60% от численности населения города.

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