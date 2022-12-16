Каким будет спорткомплекс в Некрасовке

12 функциональных зон оборудуют для занятий различными видами спорта

Дворец спорта и главная ледовая арена. На базе ТПУ "Некрасовка" в следующем году откроется новый спорткомплекс. Там будет всё необходимое: крытый каток, бассейны, скалодром, тренажерный зал. Какие еще площадки здесь появятся? И что осталось смонтировать строителям?

Замысловатой формы трехэтажное здание-гигант площадью в 21 000 квадратных метров - новый городской физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный на территории ТПУ "Некрасовка". Совсем скоро Дворец спорта, как здесь его все называют, готовится открыть свои двери для жителей района. Пока же строители наводят последние штрихи, а специалисты Мосгосстройнадзора тщательно проверяют качество работ.

"Проверяем качество фасадных систем, которые смонтированы, отделочных материалов и инженерных, коммуникаций, которые здесь уже проложены. Идет пуско-наладка оборудования. По нашим оценкам, общая готовность объекта порядка 85 процентов", - сообщил Игорь Войстратенко, председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы.

Строительство спорткомплекса началось два года назад. За это время грандиозный проект из красивых зарисовок на рендерах материализовался в ультрасовременный спортивный кластер. Таким его и задумывали: стильным, просторным и светлым.

Снаружи здания спорткомплекса строители сейчас завершают отделочные работы. По сути, в некоторых из зон им остаётся смонтировать декоративные элементы. Ну и разобрать строительные леса.

Внутри спорткомплекса 12 функциональных зон оборудуют для занятий различными видами спорта: гимнастикой, хореографией, единоборствами, баскетболом, волейболом, теннисом, мини-футболом, гандболом. Отдельные пространства предусмотрены для скалодрома, экстрим-парка и бассейна.

Новый спорткомплекс станет и главной ледовой ареной Некрасовки. Рабочие уже приступили к монтажу огромного крытого катка с трибуной на 500 мест и круглогодичным режимом работы.

"Который будет предусмотрен как для тренировочного процесса, так и соревновательного, как по фигурному катанию, так и по хоккею. Ледовая арена также предназначена для массового катания для всех желающих. Здесь предусмотрена поставка коньков в огромном количестве, чтобы все могли прийти и покататься", - отметил Сергей Карачун, руководитель проекта АНО "РСИО".

На прилегающей территории обустроят летние площадки для занятий воркаутом, тренировок по футболу, волейболу и баскетболу, а также скейтпарк и атлетическую дорожку. Ежедневно спорткомплекс смогут посещать порядка 1200 человек. К открытию готовятся уже в первом квартале 2023 года.

Татьяна Сидорова, Мария Никонова, "ТВ Центр".

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