Московские спасатели следят за безопасностью в районах рек и водоемов

Лёд изменил структуру и представляет угрозу
Столичные спасатели усилили контроль за соблюдением правил безопасности в районах рек и водоемов. На дежурство ежедневно заступают 350 спасателей.
Из-за резких перепадов температур лёд изменил структуру и сейчас представляет угрозу. Под особым контролем около 170 мест, где могут проходить несанкционированные зимние купания или рыбная ловля.
Горожан призывают не выходить на акваторию, следить за детьми и домашними питомцами. В случае ЧП незамедлительно звонить 112. Спасатели регулярно проводят беседы с отдыхающими у рек и водоёмов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"