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Московские спасатели следят за безопасностью в районах рек и водоемов

15:27
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Лёд изменил структуру и представляет угрозу

Столичные спасатели усилили контроль за соблюдением правил безопасности в районах рек и водоемов. На дежурство ежедневно заступают 350 спасателей.

Из-за резких перепадов температур лёд изменил структуру и сейчас представляет угрозу. Под особым контролем около 170 мест, где могут проходить несанкционированные зимние купания или рыбная ловля.

Горожан призывают не выходить на акваторию, следить за детьми и домашними питомцами. В случае ЧП незамедлительно звонить 112. Спасатели регулярно проводят беседы с отдыхающими у рек и водоёмов.

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