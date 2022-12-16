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Названа причина крушения Ми-8 в Бурятии

12:46
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей

Предварительной причиной крушения Ми-8 названа техническая неисправность или ошибка пилотов.
Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Улан-Удэ

Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Семьям погибших при крушении вертолета выплатят по одному миллиону рублей.

"Причины случившегося выясняются, предварительно, это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолёт уже практически совершил посадку", - заявил Цыденов.

Вертолет Ми-8 разбился при посадке в районе заправки для вертолетов на аэродроме "Байкал" в Улан-Удэ. Погибли три члена экипажа.

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