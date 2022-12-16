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Россия оценила идею присоединения Африканского союза к G20

12:59
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Такое предложение сделал президент США

Россия не против вступления Африканского союза (объединяет 55 стран Африки) в "Большую двадцатку" (G20). Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов.
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Дипломат прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что он приглашает африканские государства присоединиться к формату G20.

Богданов напомнил, что у России "действительно развитые, продвинутые отношения с Африканским союзом и с африканскими странами". С учетом этого "мы, в принципе, не против" присоединения Африканского союза к G20, цитирует представителя МИД агентство ТАСС.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия — Африка" Олег Озеров заявил, что с начала Россией специальной военной операции Запад значительно усилил давление на африканские страны, пытаясь повлиять на российские отношения с регионом.

Дипломат подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении многопланового партнерства с Африкой, включая расширение политического диалога, наращивание экономического и гуманитарного взаимодействия.

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