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Япония легализовала контрудары по территории потенциального противника

13:36
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Наносить такие удары разрешает новая концепция безопасности государства

Правительство Японии утвердило новую стратегию национальной безопасности, которая является основополагающим документом оборонной политики страны. В частности, в документе прописано право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника.
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул, что тема укрепления оборонительных способностей государства прошла серьезные и длительные обсуждения, находит поддержку у местного населения.

По словам политика, "мы находимся на поворотном моменте истории", как глава правительства он пообещал сделать все необходимое, чтобы выполнить возложенную на него задачу по защите государства и его народа.

При этом Кисида заявил, что дипломатия требует наличия оборонительного потенциала, а укрепление этого оборонительного потенциала приведет к повышению убедительности японской дипломатии, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев перечислил государства, в которых, по его мнению, "окопались" враги России. В числе таких стран политик назвал и Японию. Именно поэтому Россия наращивает производство современного оружия, в том числе, как отметил Медведев, наиболее мощных средств поражения, основанных на "новых принципах".

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