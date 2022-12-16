Он пройдет очно
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет, он состоится в очном формате.
Он состоится в четверг, 22 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В очной форме. Это будет в четверг, 22 декабря. И будет вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях", - сказал представитель Кремля.
Госсовет России - совещательный орган, содействующий реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти, напоминает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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