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Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет

13:17
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Он пройдет очно

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет, он состоится в очном формате.

Он состоится в четверг, 22 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В очной форме. Это будет в четверг, 22 декабря. И будет вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях", - сказал представитель Кремля. 

Госсовет России - совещательный орган, содействующий реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти, напоминает РИА Новости.

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