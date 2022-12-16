Волонтеры привезли на новые территории первые 30 тыс. новогодних подарков от мэра Москвы

Акция "Москва помогает" стартовала в феврале

Волонтеры молодежного сообщества "STOлица" в рамках акции "Москва помогает" привезли в Донецкую и Луганскую народные республики более 30 тысяч новогодних подарков от мэра Москвы. Они предназначаются для детей и семей участников СВО.

Акция "Москва помогает" стартовала в феврале 2022 года на базе ресурсного центра "Мосволонтер". Ранее сообщалось, что в наборы вошли в том числе новогодние сладости и печенье.

С декабря в столице дополнительно заработали 38 пунктов сбора новогодних подарков и гуманитарной помощи.

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