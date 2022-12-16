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Волонтеры передали новогодние открытки с добрыми пожеланиями москвичей участникам СВО

13:11
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Горожане пожелали военнослужащим здоровья, сил и побед

Волонтеры передали новогодние открытки с добрыми пожеланиями москвичей участникам специальной военной операции.

Как сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики столицы, первые почтовые карточки передали из штабов "Москва помогает" в городской военный комиссариат.

"Вместе мы можем сделать маленькое чудо для детей новых регионов России и наших героев", - рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит. По его словам, горожане пожелали военнослужащим здоровья, сил и побед.

Накануне сообщалось, что москвичи чаще всего передают в штабы "Москва помогает" новогодние наборы со сладостями. Также можно оставить поздравления для участников специальной военной операции.

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Новогодние открытки с пожеланиями москвичей участникам СВО
Новогодние открытки с пожеланиями москвичей участникам СВО
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