Солисты Москонцерта выступили в новых регионах России

Они представили программу "Моя земля - моя Россия"

С 3 по 12 декабря артисты Москонцерта выступили с концертами и культурно-просветительскими мероприятиями на территории Луганской, Донецкой народных республик и Запорожья. В основной программе "Моя земля — моя Россия" прозвучали патриотические песни и стихи разных лет. Всего прошло более 16 разнообразных мероприятий.

Как рассказал генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин, эта поездка — далеко не первая в череде сотен концертов и выездов артистов Москонцерта в рамках поддержки специальной военной операции, но ее формат и логистика совершенно новые. По словам Бачурина, "мы пошли туда, где сегодня нужны больше всего", и "на месте увидели, что это самый оправданный подход: пространство для деятельности культурных организаций на территории новых республик такое же безграничное, как для гуманитарных, медицинских, строительных, образовательных проектов". Артистов Москонцерта ждут в новых регионах, а значит, они будут приезжать и работать на любых площадках.

Тур начался с лекций Ильи Бачурина для молодежи в Луганской, Донецкой народных республиках и Мариупольском государственном университете. Их организовали в рамках проекта "Новые горизонты" совместно с Российским обществом "Знание".

В основную часть поездки культбригады Москонцерта вошли концерты в госпиталях: Стахановской городской районной больнице и Станично-Луганской больнице, отмечавшей в этот день 40-летие со дня образования.

Деятели культуры планируют организовать постоянную работу в новых регионах, к которой будут привлекать не только солистов учреждения, но и местных артистов и коллективы.

Москва оказывает поддержку новым регионам в их интеграции в состав Российской Федерации, в том числе в сфере образования. Ранее сообщалось, что столичные школы передали в образовательные организации Луганска и Донецка более 73 тысяч единиц учебных материалов и оборудования.

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