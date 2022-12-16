Российские военные пресекли атаку усиленной роты ВСУ в ДНР

Уничтожены до 50 украинских военнослужащих

Российская армия сорвала попытку атаки усиленной роты ВСУ на южнодонецком направлении.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате упреждающих действий российских войск и комплексного огневого поражения пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое ДНР", - сообщил он.

В районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко ДНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

За сутки на южнодонецком направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля, добавил Конашенков.

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