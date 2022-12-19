Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

ПОнедельник хороших манер

Овны

Будьте вежливы и особенно внимательны с начальством и преподавателями. Сегодня понедельник хороших манер - планеты учат нас соблюдать субординацию.

Тельцы

Мама, сестра, жена или бабушка - не самые простые собеседники для вас. Если есть желание и возможность, уходите с головой в дела, тогда день пролетит незаметно.

Близнецы

Берегите отношения. И любовные, и деловые, так как сегодня они могут попасть под удар. Воздержитесь от желания вывести кого-то на чистую воду.

Раки

Вас ждет непростой рабочий день - ожидается много эмоций и суеты. Вечером обязательно устройте себе релакс: полежите в ванне, посмотрите любимый фильм.

Львы

Сегодня неподходящий день для шопинга - эмоциональные покупки могут вас разорить. Также стоит воздержаться от спорта - займитесь спокойными рутинными делами.

Девы

А вот у вас домашние дела сегодня не заладятся. Оставьте их и займитесь чем-то творческим или проведите вечер в компании с хорошей мудрой книгой.

Весы

Держитесь подальше от противоположного пола - сегодня с ним трудно найти общий язык. Наведите порядок на рабочем столе, в папках, документах - это успокоит.

Скорпионы

Не бросайте сегодня слов на ветер и вообще будьте осторожны с обещаниями. Уделите внимание учебе, сейчас новые знания будут легко укладываться в голове.

Стрельцы

Ваши или чужие дети могут стать причиной стресса или суеты, от которой вы быстро устанете. Включите в себе взрослого человека и успокойте всех вокруг. Иногда нужно и так действовать.

Козероги

С кем-то из друзей у вас сегодня не совпадут мнения. Не стоит из-за этого ссориться. Вспомните, сколько хорошего вас связывает и закройте спорную тему.

Водолеи

Если вы дадите волю эмоциям, вашим близким не поздоровится. Сегодня есть риск поссориться с кем-то из женщин, будьте с ними особенно деликатны и вежливы.

Рыбы

Ваши финансовые страхи дадут о себе знать. Разобраться в них за один день не получится, но может быть стоит потратить время и покончить с этим? Обратитесь к специалисту.

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