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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

13:36
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Второй раз подряд

Банк России второй раз подряд сохранил ставку на уровне 7,5% годовых.

Об этом говорится в заявлении регулятора, сделанном в пятницу, 16 декабря.

По словам экспертов, это сохранение ставки было ожидаемо. Это необходимо для оценки соотношения проинфляционных и дезинфляционных факторов.

Ранее в сентябре ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 7,5% годовых. В октябре регулятор прервал цикл снижения ключевой ставки, впервые с марта оставив ее неизменной.

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