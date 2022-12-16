ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Второй раз подряд
Банк России второй раз подряд сохранил ставку на уровне 7,5% годовых.
Об этом говорится в заявлении регулятора, сделанном в пятницу, 16 декабря.
По словам экспертов, это сохранение ставки было ожидаемо. Это необходимо для оценки соотношения проинфляционных и дезинфляционных факторов.
Ранее в сентябре ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 7,5% годовых. В октябре регулятор прервал цикл снижения ключевой ставки, впервые с марта оставив ее неизменной.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: