Центробанк отметил усиление нехватки рабочей силы

Регулятор объяснил это частичной мобилизацией

На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила пресс-служба Банка России.

Регулятор указал, что на текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. По оценкам Банка России, безработица в стране обновила исторический максимум.

Из-за нехватки рабочей силы в некоторых отраслях ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда, сообщается на официальном сайте Центробанка.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин отметил, что уровень безработицы в стране по-прежнему находится ниже планки в 4%. При этом премьер предупредил, что зарубежные организации будут охотиться на российских специалистов, тогда как России важно сохранить свой научно-технический потенциал.

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