Вашингтон не так могущественен, как он привык думать

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что если бы существовал способ исключить Россию из Совета безопасности ООН, то Вашингтон бы немедленно приступил к этому.

"Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно преступили. Если бы существовал способ захватить всю нефть, весь газ, всё золото, все алмазы, всю питьевую воду и вообще всё на свете, они бы к этому немедленно преступили", - написала спикер внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что "такого способа нет, слава Богу".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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