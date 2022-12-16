В Берлине лопнул огромный цилиндрический аквариум

Появились кадры с места происшествия

Гигантский аквариум высотой с 10-этажный дом лопнул сегодня в Берлине. Сооружение под названием "Аквадом" находилось в роскошном отеле в центре немецкой столицы. Впечатляющие кадры публикуют в соцсетях.

Сотни тысяч кубометров воды затопили улицу и внутренний двор гостиницы. Волной снесло часть фасада. Повсюду - осколки стекла и тушки рыб - в аквариуме жили полторы тысячи морских обитателей.

Всё произошло рано утром, когда постояльцы ещё спали. На место прибыли сотрудники аварийно-спасательных служб. 350 человек эвакуировали. Двоих пострадавших доставили в больницу.

Предварительная причина аварии - техническая неисправность. "Аквадом" построили 19 лет назад. Это был самый большой в мире цилиндрический аквариум с солёной водой. Стоимость проекта составила 13 миллионов евро.

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