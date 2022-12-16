Путин объяснил Моди линию России на украинском направлении

Лидеры отметили важность продолжения координации в рамках международных организаций

Президент России Владимир Путин провел в пятницу телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщила пресс-служба Кремля.

"Выразив удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на принципах особо привилегированного российско-индийского стратегического партнерства, лидеры подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика", - сказано в сообщении.

Кроме того, Путин и Моди отметили важность продолжения координации в рамках международных организаций.

Уточняется, что по просьбе собеседника российский лидер дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией спецоперации.

"Условлено о продолжении личных контактов", - добавили в Кремле.

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