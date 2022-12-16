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Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки от гриппа

14:46
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Президент привился перед поездкой в Минск

Привившийся от гриппа президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо.
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Об этом в пятницу, 16 декабря, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Журналисты выразили опасение, что Путин привился 13 декабря, а уже 19 декабря вылетает в Минск. Эксперты отводят для наступления эффекта от прививки 7–10 дней.

Песков заверил, что повода для беспокойства нет. Врачи уделяют необходимое внимание здоровью главы государства.

"Специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать для здоровья президента, поэтому все необходимые меры предосторожности принимаются. Там все нормально", - рассказал представитель Кремля.

Путин прибудет в белорусскую столицу в понедельник, 19 декабря. ОН обсудит с коллегой соседней страны Александром Лукашенко взаимную интеграцию государств и партнерство в различных сферах.

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