Минтруд уточнил условия назначения единого пособия

Делать это будут на единых условиях по всей стране

Единое пособие для нуждающихся семей и беременных, которое начнут выплачивать в России с начала 2023 года, будет устанавливаться на одинаковых условиях во всех субъектах страны. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Представитель Минтруда назвала очень важным, чтобы "требования по установлению единого пособия, которое по поручению президента вводится с 1 января 2023 года, были едиными на территории всей страны, чтобы не было никаких избыточных региональных условий".

Эти правила будут закреплены региональными нормативными актами, которые будут изданы на основе постановления правительства, а полномочия по установлению пособия будет выполнять Социальный фонд России.

Пособие является адресной выплатой, которая основана на критериях нуждаемости. В частности, есть требования по минимальному доходу и минимальной имущественной обеспеченности, цитирует замминистра ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года в России появится универсальное единое пособие беременным и воспитывающим детей до достижения 18-летнего возраста вместо семи разных выплат, которые существуют сейчас. При его назначении будет учитываться материальное положение семьи и занятость родителей. Оформить его можно будет на "Госуслугах", а выплаты будут назначаться на целый год.

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