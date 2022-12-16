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"Чудовищное давление": посол России рассказал о попытках ЕС склонить Сербию к санкциям

14:20
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Белград отказывается примкнуть к новым рестрикциям

Сербия испытывает чудовищное давление по вопросу введения антироссийских санкций. Об этом рассказал в пятницу, 16 декабря, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

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По словам дипломата, "культурно-гуманитарное поприще, а именно взаимное культурное тяготение и обогащение является одним из факторов того, что Сербия принципиально решительно не присоединяется к санкциям против России".

Белград отвергает требования Брюсселя, "несмотря на страшнейшее, чудовищное давление, которое оказывается на президента страны Александара Вучича и руководство Сербии".

Российский посол подчеркнул, что позиция Сербии остается прежней, что обеспечивает реализацию всех договоренностей, сообщает ТАСС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград может присоединиться к антироссийским санкциям только в случае наличия экзистенциальной угрозы сербскому государству. Политик отметил, что у Белграда нет обязательств перед Москвой, однако у него самого есть моральные обязательства.

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