Глава Русского дома в ЦАР пострадал при взрыве

Он госпитализирован

Представитель посольства России сообщил о ранении главы Русского дома в столице Центрально-Африканской Республики Банги.

"Глава Русского дома получил в пятницу анонимную посылку и вскрыл ее, произошел взрыв. Ранения серьезные. Глава Русского дома госпитализирован", - цитирует дипломата ТАСС,

После инцидента охрана посольства России в ЦАР усилена.

Ранее стало известно, что численность российских инструкторов в ЦАР будет увеличена как в работе с армией, так и с полицией и жандармерией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"