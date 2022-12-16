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Глава Русского дома в ЦАР пострадал при взрыве

14:51
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Он госпитализирован

Представитель посольства России сообщил о ранении главы Русского дома в столице Центрально-Африканской Республики Банги.

"Глава Русского дома получил в пятницу анонимную посылку и вскрыл ее, произошел взрыв. Ранения серьезные. Глава Русского дома госпитализирован", - цитирует дипломата ТАСС,

После инцидента охрана посольства России в ЦАР усилена.

Ранее стало известно, что численность российских инструкторов в ЦАР будет увеличена как в работе с армией, так и с полицией и жандармерией.

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