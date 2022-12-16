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В России закончили доклинические исследования съедобной вакцины от COVID-19

14:59
  • пятница
  • 16 декабря 2022

На вкус она почти неотличима от обычных кисломолочных продуктов

Институт экспериментальной медицины завершил доклинические исследования съедобной вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказал руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов института, член-корреспондент РАН Александр Суворов.
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Ученый рассказал, что в начале 2023 года планируется направить соответствующие документы в Минздрав России для получения разрешения на проведение клинических исследований.

Далее все будет зависеть от решения ведомства — "может, скажут, что нам еще нужно будет что-то доделать по доклинике или на приматах провести исследования", отметил Суворов.

Он рассказал, что на вкус съедобная вакцина почти неотличима от обычных кисломолочных продуктов и больше всего напоминает ряженку, сообщает РИА Новости.

Летом 2021 года сообщалось, что cпециалисты Центра геномики и биоинформатики в Узбекистане работают над выведением томатов, содержащих вакцину от коронавирусной инфекции. Возбудитель COVID-19 вводится в клетки растения путем клонирования. Синтезированный в помидоре S-белок коронавируса при попадании в кишечник пробуждает иммунную систему.

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