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Россия допустила поставки оружия государствам Сахельской группы

15:37
  • пятница
  • 16 декабря 2022

В эту группу входят Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания

Россия продолжит контакты с Сахельской группой по вопросам поставок вооружений для борьбы с терроризмом. Об этом рассказал в пятницу журналистам спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
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Дипломат подчеркнул, что "естественно, будут контакты", поскольку "помогали и будем помогать" этим странам в борьбе с терроризмом.

Богданов отметил, что "заточены эти контакты во многом на борьбу с терроризмом и экстремизмом, потому что вот эта Сахаро-Сахельская зона стала очагом международного терроризма, и по причине, конечно, развала ливийской государственности и распространения этих процессов на юг".

При этом с членами Сахельской группы Россия поддерживает двусторонние контакты и по отдельности, цитирует замминистра ТАСС.

Ранее в МИД России отмечали, что Россия заинтересована в продолжении многопланового партнерства с Африкой, включая расширение политического диалога, наращивание экономического и гуманитарного взаимодействия.

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