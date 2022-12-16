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В Москве проходит выставка "Находки в реставрации"

15:40
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Можно увидеть разные необычные вещи

В столице впервые проходит выставка "Находки в реставрации". Там можно увидеть предметы быта, необычный декор, загадочные фрески – всё, что встречают специалисты под слоями новой краски и фанеры.

Среди находок – оригинальный кирпич Дома Наркомфина, подлинная дверь из особняка Абрикосовых, а ещё маскароны, аптечные изразцы, напольная плитка и редчайший ларец из малахита. Выставка работает в Московском архитектурном институте до 23 декабря.

"По сути, каждый объект культурного наследия - это загадка, которая раскрывается под инструментом реставраторов и заставляет нас о многом по-новому взглянуть на старые объекты", - рассказал первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Леонид Кондрашев.

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Выставка "Находки в реставрации"
Выставка "Находки в реставрации"
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