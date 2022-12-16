Евросоюз пригрозил санкциями Илону Маску

Из-за блокировок журналистов

Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова написала в соцсетях, что сообщения о блокировании аккаунтов журналистов в Twitter вызывают озабоченность.

"Европейский Акт о цифровых услугах требует соблюдения свободы прессы и фундаментальных прав. Это требование также усилено нашим Актом о свободе прессы. Илон Маск должен знать об этом. Здесь проходят красные линии. Скоро возможны санкции", - добавила политик.

Данные документы требуют от операторов соцсетей среди прочего оперативно удалять со своих площадок содержащий террористическую или фейковую информацию контент.

Ранее руководство Twitter приостановило действие учетных записей нескольких журналистов ведущих американских СМИ.

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