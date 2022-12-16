"Укрэнерго" объявила режим ЧС после потери 50% инфраструктуры

По всей стране введены экстренные отключения электричества

Чрезвычайную ситуацию объявила национальная компания "Укрэнерго" после российских ракетных ударов по объектам инфраструктуры. По ее данным, потеряно более 50% потребления энергосистемы Украины.

"Произошла потеря более 50 процентов потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии", — приводит сообщение РИА Новости.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины с утра 16 декабря. Позже в офисе Зеленского заявили, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры по всей стране введены экстренные аварийные отключения электричества. Взрывы гремели в Киеве, в украинской столице перебои с электричеством. Полностью обесточены Харьков, Полтава, Кременчуг. Поражены объекты в в Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Кировоградской и Тернопольской областях, а также в Днепропетровске.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"