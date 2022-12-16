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"Укрэнерго" объявила режим ЧС после потери 50% инфраструктуры

15:20
  • пятница
  • 16 декабря 2022

По всей стране введены экстренные отключения электричества

Чрезвычайную ситуацию объявила национальная компания "Укрэнерго" после российских ракетных ударов по объектам инфраструктуры. По ее данным, потеряно более 50%  потребления энергосистемы Украины.

"Укрэнерго" ввела аварийные отключения света по всей Украине
"Укрэнерго" заявила о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны

"Произошла потеря более 50 процентов потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии", — приводит сообщение РИА Новости.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины с утра 16 декабря. Позже в офисе Зеленского заявили, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры по всей стране введены экстренные аварийные отключения электричества. Взрывы гремели в Киеве, в украинской столице перебои с электричеством. Полностью обесточены Харьков, Полтава, Кременчуг. Поражены объекты в в Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Кировоградской и Тернопольской областях, а также в Днепропетровске.

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