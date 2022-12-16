Собянин проиндексировал с 1 января 2023 года социальные выплаты на 10%

Это практически в два раза выше прогнозируемого роста доходов городского бюджета

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 января в столице на 10% увеличится минимальный размер пенсии с городской доплатой и социальные выплаты.

"Это практически в два раза выше прогнозируемого роста доходов городского бюджета. При этом сохраним все ранее установленные льготы, в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки по оплате услуг ЖКХ, бесплатное питание в школах. Установили новую выплату совершеннолетним школьникам, потерявшим во время учебы одного или обоих родителей", - написал глава города в Telegram.

Этим школьникам будут перечислять компенсацию, предназначенную для покупки продуктов питания, одежды и обуви. Прежде ее получали только студенты колледжей и вузов.

"Также в 2023 году по традиции будут произведены единовременные выплаты к памятным датам", - уточнил Собянин.

Как добавили в пресс-службе мэрии, согласно постановлению, подписанному Собяниным, минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 23313 рублей в месяц. Доплату к пенсии получают более 2 млн москвичей.

Ранее правительством Москвы был утвержден новый порядок выплаты единого пособия на ребенка в малообеспеченных семьях, в соответствии с которым размеры выплаты может составлять до 100% прожиточного минимума ребенка (18 тыс. 770 руб. в месяц с 1 января 2023 года). При этом детям из семей призванных в рамках на военную службу в рамках частичной мобилизации пособие выплачивается независимо от уровня доходов семьи.

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