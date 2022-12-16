Кабмин выделил 8,5 млрд рублей многодетным семьям с ипотекой

Также предоставляется единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей

Российское федеральное правительство выделило около 8,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотеку.

Многодетные родители могут воспользоваться одной из программ льготного кредитования — семейной, дальневосточной или льготной ипотекой.

Кроме того, многодетным семьям также предоставляется единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей, которую можно использовать на частичное или полное погашение займа на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.

Кабмин продлил эту программу для семей, где третий ребенок родится до конца 2023 года. При этом кредитный договор можно будет заключить до 1 июля 2024 года, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее российское правительство решило продлить до конца 2030 года программу дальневосточной ипотеки. Такое поручение дал глава государства в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, хотя изначально программа была рассчитана до 2024 года.

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