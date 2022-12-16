ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин выделил 8,5 млрд рублей многодетным семьям с ипотекой

15:49
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Также предоставляется единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей

Российское федеральное правительство выделило около 8,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотеку.
"Сворачиваем плавно": Путин продлил программу льготной ипотеки

Многодетные родители могут воспользоваться одной из программ льготного кредитования — семейной, дальневосточной или льготной ипотекой.

Кроме того, многодетным семьям также предоставляется единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей, которую можно использовать на частичное или полное погашение займа на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.

Кабмин продлил эту программу для семей, где третий ребенок родится до конца 2023 года. При этом кредитный договор можно будет заключить до 1 июля 2024 года, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее российское правительство решило продлить до конца 2030 года программу дальневосточной ипотеки. Такое поручение дал глава государства в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, хотя изначально программа была рассчитана до 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Многодетная семья
Многодетная семья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.