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В России изменят принцип распределения бюджетных мест в вузах

15:55
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Коррективы внесут с 2024 года

Министерство высшего образования и науки России планирует с 2024 года распределять контрольные цифры приема (КЦП) между вузами в год проведения приемной кампании. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время распределение КЦП проводится в год, предшествующий году приема. В Минобрнауки сочли, что корректива позволит создать гибкий механизм удовлетворения потребности в кадрах.

Текущий подход по определению общих объемов и структуры контрольных цифр приема, а также их распределение в год, предшествующий году приема, не способен обеспечить оперативное реагирование на изменяющуюся ситуацию и удовлетворить вновь появившуюся кадровую потребность экономики Российской Федерации в квалифицированных кадрах, отметили в министерстве.

В последние три года планирование потребности в кадрах с высшим образованием для российской экономики происходило "в условиях радикально меняющейся ситуации, новых вызовов, резких структурных перемен, что требовало адекватной и быстрой реакции с точки зрения корректировки объема и состава уровней и направлений высшего образования как для системы в целом, так и для отдельных вузов", цитирует сообщение Минобрнауки ТАСС.

Ранее Минобрнауки предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования. Изменения дадут право выпускникам вузов с дипломом специалиста поступать в "родственную" магистратуру на бюджетные места. Срок обучения в магистратуре для специалистов могут сократить до одного года.

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