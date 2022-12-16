Опережая график: как строятся и модернизируются дороги в России

С каждым годом государство вкладывает в дорожную сеть страны все больше средств

В тылу действующей армии делается все, чтобы она ни в чем не нуждалась. Премьер Михаил Мишустин потребовал "активизировать производство вооружения, военной техники, обмундирования" и прочих нужных на фронте вещей. Не забывая про доступность обычных товаров и услуг. Ведь СВО, собственно, в конечном счете идет для того, чтобы обеспечить спокойное и мирное развитие страны. Когда главной новостью становится, к примеру, открытие нескольких больших дорожных проектов, включая участок мегатрассы "Запад-Восток". Этот непростой год стал лучшим за всю историю со времен Советского Союза по дорожному строительству.

Московская, Владимирская, Воронежская, Свердловской области и Республика Северная Осетия - Алания. На связи с президентом сразу пять российских регионов, в которых одновременно запустили важнейшие транспортные объекты.

От Москвы до Владимира теперь не просто быстро, а по-настоящему с ветерком, независимо от времени суток и погоды. Время в пути сократилось на треть - до двух часов благодаря 60-километровому участку новой трассы М-12 "Москва-Казань-Екатеринбург", которая, в свою очередь, в будущем станет частью транспортного коридора "Запад-Восток" от Петербурга до Владивостока.

Еще два отрезка супертрассы открыли в Свердловской области - до Перми и Тюмени. И все это с опережением графика, ведь планировали только через два года. Новой дороге - новое название, напомнил президент.

"Давал поручение провести общественное голосование по выбору названия для этой значимой автострады, а также для всего коридора "Запад-Восток", соединяющего Санкт-Петербург с Владивостоком. И я прошу Марата Шакирзяновича (Хуснуллина) сообщить о результатах этого конкурса", - сказал Путин.

"От Москвы до Тюмени. На голосовании победило название "Восток". А транснациональный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока подавляющее большинство предложили назвать "Россия", - ответил вице-премьер.

Стройка идет с опережением графика в том числе и благодаря круглосуточной и круглогодичной работе. Есть все необходимые технологии и техника. Как организован быт строителей, интересуется президент и просит начальников позвать к микрофону тех, кто непосредственно работает на земле.

"Работа организована на отлично: хороший вахтовый городок, трехразовое питание, слаженный коллектив, трудолюбивый. Все отлично, все условия для работы отличные. Средняя заработная плата у мастеров 100 тысяч, у дорожных рабочих средняя заработная плата в районе 75 тысяч. И что также немаловажно, в этом году в районе 15 процентов было повышение заработной платы", - говорит мастер участка.

Полностью открыть трассу до Екатеринбурга строители планируют в 2024-м, а до Казани - уже у будущем году, опять же с опережением графика. И уже пригласили на церемонию президента.

"Сегодня же в строй запускаются транспортные объекты в рамках коридора "Север-Юг". Реконструированный отрезок автострады М-4 "Дон" в Воронежской области. Теперь трасса станет скоростной от Москвы до Ростовской области, и, конечно, к Черноморско-Азовскому бассейну движение будет лучше, комфортнее для миллионов людей, которые едут летом на отдых", - указал глава государства.

Губернаторы шутят, что уже не первый год попадают под каток "Росавтодора". Госкорпорация заключила с субъектами федерации соглашения, по которым работы ведутся одновременно на федеральных и региональных объектах автотрасс. Руководители лучших регионов в дорожном строительстве и получают в декабре "Золотые катки". Пример такой совместной работы - строительство путепровода "Ярославское шоссе - улица Фрунзе" в подмосковных Мытищах. Этот объект улучшил транспортную доступность для 250 тысяч жителей четвертого по величине города области.

"Это очень долгожданная развязка, потому что Ярославка, спасибо федеральному проекту, постоянно расширяется, модернизируется. Был ограничен въезд в Мытищи и выезд соответственно. Сейчас растущий город получает второе дыхание, точнее - третье, наверное, можно сказать, потому что три выезда и въезда будет. Для нас это очень важно, для логистики", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Кстати, именно в Подмосковье пересекаются те самые транспортные коридоры "Север-Юг" и "Запад-Восток". А на юге сегодня особое внимание - новым регионам России. Дорожники в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях идут буквально по следам военных. Ремонт и строительство дорог начинаются незамедлительно.

"Вместо 500 километров изначально запланированных 575 километров дорог построили, отремонтировали и 16 искусственных сооружений. Но самое главное, что мы, отремонтировав дорогу от Джанкоя до Новоазовска, фактически вокруг Азовского моря замкнули автомобильное кольцо в хорошем, качественном исполнении, что тоже, безусловно, влияет на товарооборот и на развитие этих регионов", - обратил внимание Хуснуллин.

Развитию Северокавказского региона, безусловно, послужит открывшийся во Владикавказе новый аэропорт. Старый мог принимать в год лишь сто тысяч человек, а пассажиропоток сегодня вырос до 800 тысяч. Ровно два года, 80 миллиардов исключительно частных инвестиций - и новый терминал, оборудованный по самым современным стандартам, готов принимать уже полтора миллиона пассажиров ежегодно. И в руководстве Северной Осетии не сомневаются: задел пойдет на пользу. В республике собираются активно развивать туризм. Поэтому в один день с аэропортом открыли еще один объект - полукилометровый тоннель к будущему горнолыжному курорту "Мамисон".

"Все это даст хороший импульс росту туризма на юге страны. Будут усилены конкурентные преимущества этого региона, возрастет его инвестиционная привлекательность. Безусловно, работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть продолжена. В целом за счет развития дорожной сети нам нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки. Одновременно важно улучшать организацию дорожного движения, чтобы минимизировать количество узких мест и пробок", - подчеркнул Путин.

С каждым годом государство вкладывает в дорожную сеть страны все больше средств. В 2022-м - уже 1 триллион 800 миллиардов рублей. Дорожная сеть в городах обновилась на 80 процентов. В частности, в Москве ежегодно строится не менее 100 километров дорог. И это не просто дорожное полотно, а сложные инженерные сооружения с тоннелями, развязками, мостами и путепроводами. В планах до 2024 года - почти 300 километров магистралей, в их числе - Северо-Западная Хорда, Южная рокада, Юго-Восточный участок Московского скоростного диаметра. А по всей России только в этом году асфальта уложили рекордные 165 миллионов квадратных метров. И не как бывало раньше - с латанием ям и канав, а качественно - с новыми материалами и по новым технологиям. И результат не замедлил сказаться - число ДТП сократилось на 6 процентов, на столько же снизилась смертность на дорогах, а это 700 спасенных жизней.

"Среди ключевых приоритетов - ускоренное снижение мест высокой концентрации ДТП, других аварийно опасных участков. Я уже давал поручения на этот счет и вновь подчеркну: от решения этого вопроса напрямую зависит сбережение жизни и здоровья наших граждан", - подытожил президент.

Опорная сеть дорог страны, как ее называют специалисты, насчитывает 136 тысяч километров. В ближайшие пять лет предстоит отремонтировать большую часть и построить 3600 километров новых - скоростных. Планы грандиозные, но дорожники утверждают, что справятся.

Алексей Платонов, "В центре событий", "ТВ Центр"

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