Тех, кому интересна русская культура, в Европе пока все еще большинство

Как бы политики и чиновники не старались отменить русских, получается у них явно не то, что они задумали. Оголтелая русофобия властей привела к довольно неожиданному эффекту. Русские в общественно мировом сознании уже не только страшные варвары с Востока. Мы, в точном соответствии с законами жанра, из резко отрицательного героя начинаем плавно превращаться в бунтаря, восставшего против дивного нового мира, в того, кто не прогибается под этот мир, кто в итоге может стать примером для подражания.

Белоснежное кружево. Белые березки. В плане отмены табу на все русское, объявленное Западом после 24 февраля, модный дом Dior стал в какой-то степени первопроходцем, решившим слегка погрести против течения. Понятно, что во многом это было сделано ради пиара, который, надо сказать, вышел на славу. Разве что украинки не оценили. Впрочем, на брызжущих ядом дивчин внимание никто не обратил. Как и в случае с оперой "Борис Годунов", на днях с аншлагом открывшей сезон в знаменитой миланской "Ла Скала".

На премьере присутствовало много именитых гостей. В том числе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вот она - в первом ряду королевской ложи. А вот она же, но уже после оперы. Рассказывает журналистам про свои впечатления: "Я люблю хорошую оперу. Мусоргский - феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать русскую культуру".

Звучит, конечно, лицемерно, памятуя о том, что с русской культурой в Европе вытворяли последние 11 месяцев. И происходило это все не без ведома той самой фон дер Ляйен. А скорее всего - и с ее одобрения. Под запрет попала и музыка, включая великую классику, и литература. Толстой и Достоевский вдруг стали вредны для умов европейцев. Что уж там, думать и говорить по-русски в этой части света стало небезопасно. И вот теперь вдруг наступила некая оттепель.

"Культура отмены - это варварство. Варвары остались варварами. Там ничего не изменилось. Просто возникла ситуация, в которой не-варварам разрешено признаться в том, что они существуют", - отметил Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем.

Учитывая, что тех, кому интересна русская культура, в Европе пока еще большинство, можно предположить, что еврочиновники оказались вынуждены пойти на такой шаг. Недовольство в обществе нарастало. И если людям еще можно внушить, что мерзнут они ради благой цели "навредить Путину", а переплачивают за независимость от России, то вот с русской культурой, которую попытались вычеркнуть из их жизни, возникли проблемы.

"Отменить тотально было бы значительно проще. Но они видят, что применение элементов отмены к российской культуре, спорту, музыке, науке вызывает дополнительный интерес. И, конечно, именно из-за этого они начинают процесс присвоения части. Пошел процесс сепарации нашей культуры на то, что может быть годно без России. И то, что не должно существовать вместе с Россией", - объяснил политолог Александр Асафов.

Версия вполне здравая, учитывая, что на Западе подобное в порядке вещей. Особенно это касается истории, которую последние десятилетия активно переписывают. В итоге многие молодые люди, проживающие в Евросоюзе, уже сейчас на вопрос "Кто победил во Второй мировой войне?" однозначно отвечают - США. А через несколько поколений европейцам легко внушат, что Чайковский - это был не русский композитор. А Пушкин - не русский поэт.

"У этого одна понятная и четкая причина. Дело в том, что целью является переписывание истории. Потому что история - это создание воспоминаний. И тот, кто ее напишет, исключит все неудобные для себя элементы. Вычеркнет их. Подвергнет их культуре отмены. Это даст обывателю ту большую объяснительную модель, по которой и должны действовать правильные государства против неправильных", - продолжил Асафов.

Неправильные - это, понятное дело, мы. Потому что решили идти своим путем, сохранив для будущих поколений традиционные ценности. И закрепив это в Конституции. Данное решение поддержало подавляющее большинство жителей России, где нет места ЛГБТ-идеологии и прочему либеральному бреду, который так активно продвигают на Западе. Президент говорил об этом неоднократно, прекрасно понимая и чувствуя то, чего хотят люди.

"Разве мы хотим, чтобы в нашей стране вместо мамы и папы был "родитель номер один", "родитель номер два", "родитель номер три"? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что кроме женщин и мужчин якобы существуют еще некие гендеры и предлагали сделать операцию по смене пола? Разве мы всего этого хотим для своей страны и своих детей? Для нас все это неприемлемо, у нас свое будущее", - подчеркивал глава государства.

Кстати, подобные идеи находят положительный отклик и внутри западных государств, где, казалось бы, воцарилась полнейшая толерантность и терпимость к политике сатанизма. Однако это лишь иллюзия, которую пытается создать пропаганда. На самом деле все далеко не так однозначно, с сожалением констатирует французское издание Figaro, приводя любопытные данные: "Путин знает, как к этому движению относятся в западных обществах. Это отношение, мягко говоря, противоречивое. Недавний опрос службы отслеживания общественного мнения установил, что только 1% французов готовы подписаться под лозунгами культуры отмены. Не менее негативно настроены люди во Франции и к "гендерной теории", несмотря на все усилия продвигать ее как цивилизованную. И многие жители стран, все еще желающие, чтобы культурное и историческое наследие их стран оставалось ценностью, и вправду могут поддаться логике Путина".

"Традиционная культура в российском варианте - она не просто опасна. Она смертельно опасна для их мира. Ведь они свой мир специально создают как стоящий на голове. Это способ распредметить всех людей. Если вы людям поменяете идеологию с минуса на плюс с плюса на минус. Дальше вы этого человека можете убедить в чем угодно. Здесь прагматическая цель. Вот во всей этой западной культуре все прагматично. А тут приходим мы и говорим, что пол внизу, потолок сверху. Плюс с одной стороны, минус с другой. И тем самым не только демонстрируем свою культуру, но и разрушаем самим фактом своего присутствия их культуру", - указал Журавлев.

Вот и приходится возвращать на европейские подмостки великие русские произведения, чтобы лишний раз не побуждать в западном обывателе желание самому погрузится в изучение нашей культуры. Да и России в целом, которую Запад тоже пытается отменить. Вот только эффект может быть обратным. Запретный плод, как известно, сладок. И чем больше говорят "нельзя", тем больше хочется узнать, а что же в этой стране такого ужасного, из-за чего нам, свободным вроде бы людям, запрещают читать их писателей, слушать их музыку. Вообще иметь дело с русскими. Однако законы жанра таковы, что отрицательный герой чаще всего гораздо интереснее и сложнее положительного.

Тем более, когда в этой роли пытаются представить украинцев, которые уже показали в ЕС, что они из себя представляют. И в итоге с этой отменой России Запад собственными руками наконец-то создаст такой привлекательный и роскошный образ русского и России, что замучаются потом искоренять.

Александр Панюшкин, Екатерина Симанович, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр"

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