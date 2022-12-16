Viva Magenta: назван главный цвет 2023 года

Уходящий год прошел под знаком Very Peri

К Новому году готовятся не только политики и экономисты. С нетерпением его ждут люди творческие. Ведь новый год - это новый модный сезон, новые тренды, обновки для дома, семьи и для себя любимого. С особым трепетом ждут объявления цвета года. Этим традиционно уже десятилетиями занимается институт цвета Pantone. 2023 год, по мнению признанного во всем мире эксперта в сфере колористики, станет годом вива маджента. Это карминовый красный, в "Пантоне" посчитали, что это мощный, бесстрашный и вдохновляющий цвет. Более того - бунтарский. В России предложение американской компании, законодателя самых модных цветов сезона, приняли на ура.

"Нетрадиционный красный для нетрадиционного времени! Дерзкий и напористый, но без агрессии. Подобно кулаку в бархатной перчатке. Viva Magenta отражает "бунтарский" дух и возобновившийся интерес к творческим экспериментам после пандемии". Это официальное описание цвета будущего года звучит едва ли не притягательнее его визуализации.

"Viva Magenta происходит от красных оттенков и вдохновлен цветом кошенили, одного из самых ценных и ярких красителей, известных миру. Он уходит корнями в первобытное, возвращает к изначальной материи. Взывая к силам природы, Viva Magenta заряжает дух, помогая укрепить внутреннюю силу", - также гласит официальное описание.

"Заряжать дух" и "укреплять внутреннюю силу" в одночасье ринулись фэшн-блогеры, модельеры и дизайнеры всего, что только можно. В звездах Кремля тоже угадывается тот самый "Пантон" 2023-го, иронизируют соцсети. Хотя наши сограждане и без всяких институтов эту "виву мадженту" знают вдоль и поперек. Бабушкины ковры, малиновые пиджаки, Лады-девятки, паспорт, в конце концов. Новогодний стол - сплошные тренды. Селедка под шубой, свекла с чесноком, винегрет. Ну и борщ или свекольник. А если еще и песня подходящая заиграет…

Так неужели всем этим вдохновлялись гуру цвета из американского института, которые шутят, что "Бог создал мир за семь дней, а на восьмой попросил Pantone сделать его цветным"? Не исключено. Ведь процесс выбора главного цвета предстоящего года, на который уходит целых 9 месяцев, крайне непрост и занимателен.

"Мы определяем цвет года, начиная с 1999-го. Цвет года является отражением того, что происходит в глобальной культуре в конкретный момент. Мы берем это и интерпретируем через цвет", - объясняет Лори Прессман, вице-президент института цвета Pantone.

Так, 2022-ой проходит под знаменем Very Peri. "Сочетание верности и постоянства синего с энергией красного".

"Во всём мире палитра Pantone используется как стандартный язык для координации производственного процесса. Например, от дизайнера к фабрике или от продавца к потребителю. Когда кто-то отправляет заказ дизайнеру или архитектору, приходит в рекламное агентство или к художнику, он просто называет код того цвета, который хочет видеть. Чтобы этот черный не перепутали с другим черным", - объясняет стилист Фабиолла Касин.

Ведь в палитре предприимчивого американского института - 1122 цвета, использование каждого строго лицензировано. Pantone хочет получать отчисления за каждый оттенок. С этим столкнулись, например, пользователи стандартного пакета одного из графических редакторов. Мир которых в одночасье стал черно-белым. Хочешь ярких красок - плати.

Психологи отмечают - цвет влияет на человека больше, чем мы думаем.

"Макс Люшер, который разработал тот самый цветовой тест, и на его основе уже много других появилось тестов и методик, в общем-то об этом писал. О влиянии цвета на человека и о том, как через цвет мы можем понять человека. Поэтому при работе, например, с депрессивными клиентами мы очень часто обсуждаем именно то, как человек одевается, и что вокруг его окружает, и как добавить этих красок. Потому что депрессия - это про отсутствие красок. Это, конечно, быстрое влияние, если цвет яркий и его много. Если посидеть в красной комнате, то появится много энергии, которую захочешь куда-то деть", - отметила психолог Наталья Федына .

Но захочется ли жить в таких интерьерах - большой вопрос. А ведь есть еще вся визуальная составляющая пространства - от одежды до еды. Зеленый стимулирует аппетит. Серый побуждает к сдержанности. Голубой успокаивает. Фиолетовый, напротив, может вызвать тревогу. Впрочем, все это скорее ситуативно, поясняют эксперты. К цветотерапии как к методу у профессионалов вообще много вопросов. В отличие от астрологов

"Доверяйте себе. Вот в чем вам хочется встретить Новый год - как вы чувствуете себя в той или иной одежде, в том или ином цвете. Кому-то современный цвет, который сейчас выбрали, подойдет, и он будет чувствовать себя комфортно. А кто-то не сможет в этой вещи находиться и выходить из дома по разным причинам. Поэтому здесь нужно доверять себе", - советует психолог.

Тогда любой цвет станет самым модным и ярким. Главное определиться, а это подчас бывает очень непросто.

Матвей Шестаков, Татьяна Каминская, Антон Нагорный, Егор Громов, "В центре событий", "ТВ Центр"

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