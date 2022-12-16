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Viva Magenta: назван главный цвет 2023 года

22:35
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Уходящий год прошел под знаком Very Peri

К Новому году готовятся не только политики и экономисты. С нетерпением его ждут люди творческие. Ведь новый год - это новый модный сезон, новые тренды, обновки для дома, семьи и для себя любимого. С особым трепетом ждут объявления цвета года. Этим традиционно уже десятилетиями занимается институт цвета Pantone. 2023 год, по мнению признанного во всем мире эксперта в сфере колористики, станет годом вива маджента. Это карминовый красный, в "Пантоне" посчитали, что это мощный, бесстрашный и вдохновляющий цвет. Более того - бунтарский. В России предложение американской компании, законодателя самых модных цветов сезона, приняли на ура.

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"Нетрадиционный красный для нетрадиционного времени! Дерзкий и напористый, но без агрессии. Подобно кулаку в бархатной перчатке. Viva Magenta отражает "бунтарский" дух и возобновившийся интерес к творческим экспериментам после пандемии". Это официальное описание цвета будущего года звучит едва ли не притягательнее его визуализации.

"Viva Magenta происходит от красных оттенков и вдохновлен цветом кошенили, одного из самых ценных и ярких красителей, известных миру. Он уходит корнями в первобытное, возвращает к изначальной материи. Взывая к силам природы, Viva Magenta заряжает дух, помогая укрепить внутреннюю силу", - также гласит официальное описание.

"Заряжать дух" и "укреплять внутреннюю силу" в одночасье ринулись фэшн-блогеры, модельеры и дизайнеры всего, что только можно. В звездах Кремля тоже угадывается тот самый "Пантон" 2023-го, иронизируют соцсети. Хотя наши сограждане и без всяких институтов эту "виву мадженту" знают вдоль и поперек. Бабушкины ковры, малиновые пиджаки, Лады-девятки, паспорт, в конце концов. Новогодний стол - сплошные тренды. Селедка под шубой, свекла с чесноком, винегрет. Ну и борщ или свекольник. А если еще и песня подходящая заиграет…

Так неужели всем этим вдохновлялись гуру цвета из американского института, которые шутят, что "Бог создал мир за семь дней, а на восьмой попросил Pantone сделать его цветным"? Не исключено. Ведь процесс выбора главного цвета предстоящего года, на который уходит целых 9 месяцев, крайне непрост и занимателен.

"Мы определяем цвет года, начиная с 1999-го. Цвет года является отражением того, что происходит в глобальной культуре в конкретный момент. Мы берем это и интерпретируем через цвет", - объясняет Лори Прессман, вице-президент института цвета Pantone.

Так, 2022-ой проходит под знаменем Very Peri. "Сочетание верности и постоянства синего с энергией красного".

"Во всём мире палитра Pantone используется как стандартный язык для координации производственного процесса. Например, от дизайнера к фабрике или от продавца к потребителю. Когда кто-то отправляет заказ дизайнеру или архитектору, приходит в рекламное агентство или к художнику, он просто называет код того цвета, который хочет видеть. Чтобы этот черный не перепутали с другим черным", - объясняет стилист Фабиолла Касин.

Ведь в палитре предприимчивого американского института - 1122 цвета, использование каждого строго лицензировано. Pantone хочет получать отчисления за каждый оттенок. С этим столкнулись, например, пользователи стандартного пакета одного из графических редакторов. Мир которых в одночасье стал черно-белым. Хочешь ярких красок - плати.

Психологи отмечают - цвет влияет на человека больше, чем мы думаем.

"Макс Люшер, который разработал тот самый цветовой тест, и на его основе уже много других появилось тестов и методик, в общем-то об этом писал. О влиянии цвета на человека и о том, как через цвет мы можем понять человека. Поэтому при работе, например, с депрессивными клиентами мы очень часто обсуждаем именно то, как человек одевается, и что вокруг его окружает, и как добавить этих красок. Потому что депрессия - это про отсутствие красок. Это, конечно, быстрое влияние, если цвет яркий и его много. Если посидеть в красной комнате, то появится много энергии, которую захочешь куда-то деть", - отметила психолог Наталья Федына .

Но захочется ли жить в таких интерьерах - большой вопрос. А ведь есть еще вся визуальная составляющая пространства - от одежды до еды. Зеленый стимулирует аппетит. Серый побуждает к сдержанности. Голубой успокаивает. Фиолетовый, напротив, может вызвать тревогу. Впрочем, все это скорее ситуативно, поясняют эксперты. К цветотерапии как к методу у профессионалов вообще много вопросов. В отличие от астрологов

"Доверяйте себе. Вот в чем вам хочется встретить Новый год - как вы чувствуете себя в той или иной одежде, в том или ином цвете. Кому-то современный цвет, который сейчас выбрали, подойдет, и он будет чувствовать себя комфортно. А кто-то не сможет в этой вещи находиться и выходить из дома по разным причинам. Поэтому здесь нужно доверять себе", - советует психолог.

Тогда любой цвет станет самым модным и ярким. Главное определиться, а это подчас бывает очень непросто.

Матвей Шестаков, Татьяна Каминская, Антон Нагорный, Егор Громов, "В центре событий", "ТВ Центр"

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Назван цвет 2023 года (Viva Magenta)
Назван цвет 2023 года (Viva Magenta)
Назван цвет 2023 года (Viva Magenta)
Назван цвет 2023 года (Viva Magenta)
Назван цвет 2023 года (Viva Magenta)
Назван цвет 2023 года (Viva Magenta)
Назван цвет 2023 года (Viva Magenta)
Назван цвет 2023 года (Viva Magenta)
Назван цвет 2023 года (Viva Magenta)
Назван цвет 2023 года (Viva Magenta)
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