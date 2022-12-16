Главе Русского дома в ЦАР пригрозили убийством сына

Неизвестные требуют, чтобы русские ушли с африканского континента

Пострадавший от взрыва глава Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрий Сытый ранее получал угрозы. В частности, дипломату угрожали убийством его сына, сообщил российский предприниматель Евгений Пригожин.

"11 ноября Дмитрию Сытому из Того пришла посылка с фотографией его сына, проживающего во Франции. В ней была записка, в которой говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если "русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов", - говорится в заявлении Пригожина, опубликованном в Telegram.

Как сообщили ранее в российском посольстве в ЦАР, Сытый был ранен при взрыве пришедшей ему анонимной посылки. Его госпитализировали, угрозы жизни нет. Пригожин написал, что обратился в МИД России с просьбой инициировать процедуру объявления Франции государством - спонсором терроризма. Полиция ЦАР признала происшествие терактом.

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