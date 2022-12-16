Российские войска отбросили ВСУ на донецком направлении

На краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих

Сразу в нескольких украинских городах сегодня прогремели мощные взрывы. Местные СМИ сообщают о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Киеве и Харькове. Сирены воздушной тревоги также звучали в Винницкой, Одесской, Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях. В российском Минобороны сегодня рассказали о новых успехах наших войск, которые развивают наступление в ряде районов на донецком и краснолиманском направлениях.

Со свистом рассекая воздух, очередной "Калибр" проносится по направлению к цели. По всей Украине ревет воздушная тревога. Работают системы ПВО, как всегда, правда, не отличаясь особой точностью.

Объекты, питающие украинскую оборонку, в числе приоритетных целей. Удары по ним наносятся и на территории Западной Украины. А также в восточной и южной её части.

Украинские СМИ сегодня сообщили о нескольких попаданиях по объектам критической инфраструктуры и в украинской столице. С самого утра там не работает метро. Наблюдаются перебои со связью и интернетом. Не говоря уже про электричество, которое на Украине и так было в дефиците.

"В связи с попаданиями в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся аварийные отключения света. Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи воды и тепла", - сказал Кирилл Тимошенко, заместитель главы офиса президента Украины.

В офисе Зеленского, разумеется, приукрашивают ситуацию. Спрогнозировать, сколько продлятся аварийные отключения, не может никто, учитывая уже нанесенный ущерб энергетической инфраструктуре Украины. Впрочем, рассказывать сказки на Банковой умеют хорошо. Это касается, кстати, не только работы украинского ПВО и русских ракет, которые якобы должны были закончиться еще в марте. Но и обстановки на фронте.

Основные события сейчас разворачивают в районе Соледара, где ВСУ организовали мощнейший укрепрайон. Однако нашим войскам удалось взломать его оборону. На пути к городу зачищен последний рубеж - село Яковлевка. Как-только туда вошла российская артиллерия, по отступающим силам противника был открыт массированный огонь.

За сутки точными ударами поражены пункты управления подразделений противника сразу на двух направлениях. В районе Херсона и Гуляйполя, находящегося в Запорожской области. А непосредственно в Харькове был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

На краснолиманском направлении в ходе наступательных действий на отдельных направлениях за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.

"На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций. В районах населённых пунктов Артемовск и Шумы Донецкой народной республики, а также Белогоровка Луганской народной республики отражены три контратаки противника. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции", - сообщили в Минобороны России.

Враг, впрочем, продолжает огрызаться. По большей части обстреливая мирные города и поселки, включая многострадальный Донецк. Положить этому конец - одна из приоритетных задач для союзных сил, которые в ежедневном режиме продолжают перемалывать ВСУ.

Александр Панюшкин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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