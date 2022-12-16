Евросоюз ввел девятый пакет антироссийских санкций. Главное

Основные ограничения касаются энергетического и горнодобывающего секторов

Совет Евросоюза официально утвердил очередной - уже девятый - пакет антироссийских санкций, вокруг которого было немало споров. На этот раз основные ограничения касаются энергетического и горнодобывающего секторов. Кроме того, ввели запрет на экспорт в нашу страну беспилотников и товаров космической промышленности. Не сразу удалось договориться странам ЕС и о выделении кредитной помощи Украине. А вот вопрос потолка на российский газ так и остался подвешенным в воздухе - видимо, уже до следующего года.

Единства в европейских товарищах все меньше. На последнем в этом году саммите участники так и не смогли согласовать потолок цен на российский газ и договориться об общих принципах закупок топлива. Долгими спорами было омрачено и решение предоставить Украине кредитную помощь.

С девятым пакетом санкций тоже все отнюдь не гладко. Известно, что Венгрия настояла на нескольких исключениях из списка. Сгладить эту обидную для русофобов ситуацию попытались в Еврокомиссии. Сообщили, что под ограничения попадут полторы сотни военно-промышленных, горно-добывающих и энергетических компаний. Не подействовало. В частности, министр иностранных дел Литвы остался крайне недоволен: "Девятый пакет санкций стал упущенной возможностью. Жаль, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение исключений вместо того, чтобы ужесточать ограничения".

А дело в том, что многие европолитики и сами уже не уверены, что санкции против нашей страны способны работать. В западных СМИ - все больше репортажей, свидетельствующих об обратном. Вот, к примеру, съемочная группа Fox News отправилась в Россию, чтобы запечатлеть экономические руины. Получился материал о благополучной жизни.

"Я поехал в сельскую местность за пределами Москвы и зашел в продуктовые магазины, которые вы только что видели. Вещи были дешевыми, и в магазине было даже больше товаров, чем магазинах здесь, в Нью-Йорке. А какова тогда цель этих санкций?", - задался вопросом корреспондент.

Очевидно, что теперь цель архитекторов кризиса - ослабить Европу, раз уж Россию не получается. Результат налицо. В Лондоне - протестуют медики, сетуя на рост цен. В Мюнхене - тоже бастуют. Многие лишились работы. Европейские предприятия едва сводят концы с концами и вынуждены перевозить свои производства в США. Там же для деиндустриализации Старого Света созданы все условия. Вот-вот вступит в силу закон о снижении инфляции. Который в ЕС считают нечестным с точки зрения конкурентной борьбы - но обвинять в этом сюзерена среди всех европейских лидеров решается один лишь Эмманюэль Макрон.

"Соглашения о свободной торговле полезны только тогда, когда правила одни и те же. Мы должны дать быстрый и сильный европейский ответ на этот закон", - заявил президент Франции.

На таком фоне и растет усталость Запада от украинского вопроса. СМИ все чаще представляют киевский режим в дурном свете. Журналисты пишут о его коррумпированности и безграничных аппетитах. Недовольство выплескивается и на улицу. Из последнего - вот такой стрит-арт появился в Мадриде: Владимир Зеленский в образе саранчи. И действительно - обгладывая Европу, он при этом затягивает конфликт, наотрез отказывается идти на мирные переговоры и настаивает - ни много ни мало - на отводе российских войск к границам 1991 года.

И вот сегодня украинскому президенту - досталось уже и от бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Даже он уверен, что так или иначе ЛНР, ДНР и Крым должны остаться с Россией. Причем едва ли это его частное мнение. Киссинджеру, обладающему на Западе авторитетом опытнейшего политика и интеллектуала, часто доверяют озвучивать консолидированное видение американского истеблишмента.

"Историческая роль России, которая в течение многих веков вносила решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил, не должна быть принижена. Распад России или уничтожение ее способности к ведению стратегической внешней политики недопустимы", - указал он.

Впрочем, чтобы прийти к такой взвешенной позиции, как пишет Киссинджер, политикам необходимо обладать "дальновидностью и мужеством". А далеко не все могут этим похвастаться. Неслучайно в Нью-Йорке, когда Генассамблея ООН принимала российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, впервые против выступили страны, которые во время Второй мировой войны входили в гитлеровский блок.

Ольга Оксенич, Елена Макарова, "ТВ Центр"

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